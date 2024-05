El periodista de El Periódico Fidel Masreal, explica en directo para Al Rojo Vivo que Oriol Junqueras "está jugando sus cartas en una situación complicada" ya que va el secretario general y el president actual de la Generalitat Pere Aragonès, en referencia al anuncio que ha hecho de "tener fuerzas para liderar ERC si cuenta con "el aval explícito" de la militancia ".

"Fue Junqueras el que ideólogo, el gestor y el que hizo el giro estratégico de ERC en los últimos años y quien recuperó esa ERC que se hace grande electoralmente y políticamente de la mano de Junts, de la mano de una priorización que es el tema independentista. Ahora esto está en cuestión", explica el periodista.

Por otro lado, añade el experto, "está la cuestión más humana y personal respecto a Puigdemont, pero yo creo que Junqueras tiene difícil no ponerse al frente de esa autocrítica porque él es el responsable de ese giro estratégico hasta ahora exitoso de ERC".

Es clave entender, sostiene Masrael, que "Puigdemont y Junqueras llevan desde 2017 mirándose de reojo y aquí hay un componente no solo político sino personal de recelos muy personales"; tanto es así que me se "atreve a decir" que "Si Junqueras no toma la decisión de irse y punto es porque Puigdemont tampoco se va, de momento. Ese juego que tienen de mirarse de reojo es clave para entender muchas de las cosas que han pasado en la política catalana". En el vídeo podemos ver al completo el análisis de Masreal.