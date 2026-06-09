Pepe Luis Vázquez, sobre la directora de la Guardia Civil: "Sería conveniente que dimitiera porque ha mentido a todos los españoles"

El periodista critica el aplazamiento de la comparecencia de la jefa de la Guardia Civil en el Senado y reclama explicaciones urgentes por sus presuntas reuniones con Leire Díez y su posible implicación en decisiones controvertidas.

El periodista de 'La Razón', Pepe Luis Vázquez, se ha referido al aplazamiento de la comparecencia de la directora de la Guardia Civil en el Senado con las siguientes palabras: "No sé si me convence. Los socialistas no sé si la van a obligar. Desde luego, si la cita el Senado creo que tiene obligación de ir, salvo que haya una causa verdaderamente justificada. En este caso, por lo que estoy leyendo, según fuentes policiales, sí debería estar al frente de esa reunión del dispositivo por la visita del Papa en Canarias".

Ha añadido además que, a su juicio, las explicaciones deberían haberse producido mucho antes: "Esta señora no tendría que dar explicaciones este jueves, tendría que haberlas dado hace mucho tiempo, porque sabemos de presuntas reuniones con Leire Díez desde hace ya más de un año. Nos ha venido mintiendo todo este tiempo. El problema es que los sumarios judiciales dejan al descubierto la verdad. Y la verdad es que esta señora mentía, porque al menos se reunió tres veces con la llamada ‘fontanera’ del Partido Socialista, una de ellas, concretamente, en la sede de la Guardia Civil".

Por último, ha subrayado su petición de aclaraciones y responsabilidades: "Cuanto antes nos dé explicaciones Mercedes González sobre esas reuniones, mejor. Cuanto antes nos diga si se reunió motu proprio con Leire Díez o porque se lo ordenaron. Cuanto antes nos explique si, a raíz de esos encuentros, tomó algún tipo de decisión en la Guardia Civil para tratar de impedir investigaciones judiciales que afectan al Gobierno, al Partido Socialista o al entorno más íntimo del presidente del Gobierno, mejor. Y, desde luego, si nos tomamos en serio la verdad, sería conveniente que esta señora dimitiera, porque nos ha mentido a todos los españoles en la cara".

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