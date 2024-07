El intento de asesinato de Donald Trump, que pudo salvar la vida por cuestión de milímetros, deja una imagen que probablemente pasará la historia: la ha tomado Doug Mills, fotógrafo del 'New York Times', que captó la trayectoria de la bala que pasó rozando al expresidente de Estados Unidos, hiriéndole en la oreja.

Una fotografía ante la que el profesor Pedro Rodríguez recuerda que otro presidente estadounidense, Theodore Roosevelt, "se salvó de un atentado porque la bala encajó en un papel que llevaba con el discurso". En el caso del magnate republicano, apunta, "Trump se ha librado por gesticular".

En este sentido, el experto en geopolítica destaca que "la oratoria de Trump es muy importante, porque él ha redefinido la forma en la que un presidente y un candidato a la presidencia habla", con "frases que conectan, frases cortas, a veces plagadas de insultos, pero de una enorme efectividad".

No obstante, Rodríguez introduce un segundo elemento de análisis en las imágenes del intento de magnicidio, un aspecto que considera "fascinante": el público que se ve en el mitin. "Aquí no hay cafés a cinco dólares, aquí no hay tofu orgánico, aquí no hay Chardonnay y Syrah, solo cervezas en latas de seis", ilustra. "Esta es la América que no quiere ser Europa y esta es la América que hoy más que nunca respalda a Donald Trump", concluye.