Pedro J. Ramírez: "Desde que Casimiro es director, constantemente me empuja a la puerta de salida"

"Casimiro hizo una serie de comentarios hacia mí que me parecieron despectivos y yo le contesté irónicamente, de manera elegante. Y yo esperaba, que en ese tono casi deportivo, fuera él el que me repondiera. Mi gran sorpresa ha sido que Casimiro ha dado un giro a la polémica, es el editorial el que hace unos durísimos juicios de valor sobre mi, que he sido fundador del periódico", comenta Pedro J. Ramírez.

El periodista no explica si se siente traicionado por Casimiro García Abadillo pero sí confiesa que "desde que Casimiro es director, constantemente me empuja a la puerta de salida". "Casimiro me ha dado a base de bien, yo le he contestao y ya está", ha añadido.