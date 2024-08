El politólogo Pablo Simónasegura en Al Rojo Vivo que para investir a Salvador Illa (PSC) como president de la Generalitat, "los números están garantizados, después de la consulta a las bases de ERC". "Es un hecho y es un hecho de gran calado porque por primera vez desde 2010 vemos que dentro de Cataluña se va a romper la política de bloques", afirma.

El politólogo además no cree que la vuelta de Carles Puigdemont a España vaya a tener ninguna efecto en la investidura, esto es, no cree que, por ello, ERC vaya a replantearse su decisión: "Si Puigdemont quería haber ejercido presión tenía que haber vuelto la semana de antes (la semana en que las bases de ERC votaban sí o no a la investidura de Illa)". Una vez que ya hay "una decisión en firme de la organización de ERC", con la "hoja de ruta pragmática" que ha marcado y la "mala relación" que existe con Junts, "no existe la presión", señala Simón.

Ahora bien, es cierto que la decisión de las Juventudes de ERC puede hacer que se replanteen su voto pero "esto supondría un movimiento tectónico muy importante dentro de la organización: podría llevar a problemas internos, a una escisión... Yo creo que tiene mucho coste el que las juventudes se revelen".

De este modo, finaliza que cree que "los votos están cantados" para la investidura de Salvador Illa: "Puigdemont puede conseguir la foto pero no los votos". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.