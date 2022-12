La aspiración de gobernar España es lo que ha motivado que Podemos suavice algunas de sus propuestas como la reestructuración de la deuda, "no hablaría de moderación pero sí de responsabilidad de Estado, no es lo mismo presentarte a unas elecciones por primera vez que la posibilidad de llegar al Ejecutivo, debemos ser serios y prudentes", ha dicho Pablo Iglesias.

Así lo ha señalado el líder de Podemos en 'Al Rojo Vivo', igual que ha puesto de manifiesto que su formación va a estar en todas las elecciones, municipales incluidas, aunque lo harán con otra marca. Además, Iglesias subraya que su pretensión es ganar al Partido Popular y hacer lo que la izquierda no se ha atrevido a llevar a cabo. "Nosotros no salimos a dividir a nadie, no salimos a por medalla de plata, salimos a ganar al Partido Popular", ha declarado.

Acerca del debate interno en Podemos, Iglesias destaca que no es ningún macho alfa y que hará lo que establezcan sus compañeros: "Los compañeros podrían decidir otra cosa y me debería poner a las órdenes de Echenique".

Sobre las ideas de Podemos en la actualidad, Iglesias dice que "no hablaría de moderación, pero sí de responsabilidad de Estado, no es lo mismo presentarte a unas elecciones por primera vez que tener la posibilidad de estar formando Gobierno en un año".

Sin embargo, Iglesias si mantiene su posición de crítica a lo que considera 'la casta', en este caso a través del escándalo de las tarjetas 'opacas' de Caja Madrid, "esta foto vista en las tarjetas demuestra que la división entre quienes han dicho ser de izquierdas y de derechas no sirve".

Además, Iglesias destaca que Aguirre no ha ganado en los tribunales, sino que ha logrado "una prórroga". Asimismo, revela que no lleva bien la fama porque es reconocido por la calle pero deja claro que hay Podemos para rato.