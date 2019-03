Pablo Iglesias, ¿Papá Noel o el hombre del saco?

POLÉMICA FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE NNGG DE VALLADOLID

Nuevas Generaciones de Valladolid han enviado una felicitación navideña en la que aparece Pablo Iglesias caracterizado como un Papá Noel que se parece más al hombre del saco. Lleva antifaz, lleva gorro, y el mensaje que lanzan es claro: "Pensábais que venía Papá Noel y al final era el hombre del saco. ¡Feliz Navidad"!". En su cuenta de Twitter aclaran: "Esperamos que no nos expropiéis la Navidad". Dicen desde NNGG que no es para tanto, que es una sátira política y que no es para molestarse. Desde Podemos contestaban que lo que esperan es que "se deje de expropiar casas a la gente".