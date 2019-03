Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol hijo: "La denuncia de los Pujol demuestra que tienen más cosas en Andorra"

"Lo único que intentan es retrasar el proceso e impedir las investigaciones que permitan avanzar en el caso. Es una maniobra más de distracción", asegura la ex del primogénito de Jordi Pujol.



Álvarez reconoce hacer recibido presiones por parte del clan Pujol para dejar de aportar información sobre sus negocios y finanzas. "Comprarme no, pero alguna llamada para que deje de contar cosas, sí", confiesa la exnovia de Jordi Pujol Jr. Victoria Álvarez asegura no poder confirmar la autoría de esas presiones: "No sé exactamente, pero era una llamada de parte de Jordi Pujol Ferrusola".