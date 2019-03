Valenciano: "Rubalcaba tiene una de las direcciones federales más jóvenes de la historia"

La decisión de José Antonio Griñán de renunciar a la reelección en la Junta de Andalucía ha abierto el debate sobre si Rubalcaba debería tomar ejemplo y dejar paso a las nuevas generaciones. Sin embargo, el líder del PSOE no se da por aludido e insiste en que "el calendario del PSOE es el calendario del PSOE". Rubalcaba recuerda que se trata de una decisión que afecta sólo a la Junta de Andalucía.

La dirección del PSOE ha tratado de trasladar una imagen de normalidad y convencer a la opinión pública de que la decisión de Griñán no es extrapolable a nivel nacional. Elena Valenciano ha señalado que entienden y comparten la decisión de Griñán, y que como presidente de la Junta seguirá estando en contacto directo con Rubalcaba.

Valenciano ha subrayado que, en estos momentos, Rubalcaba tiene una mezcla de generaciones. "Lo bonito del PSOE es la mezcla de generaciones. Rubalcaba tiene una de las direcciones federales más jóvenes de la historia del PSOE".

Alfonso Guerra: "Todo el mundo le busca tres pies al gato"

El histórico diputado socialista Alfonso Guerra ha dicho que no sabe si una decisión de "tanta importancia" como la anunciada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, fue "previamente conversada o no con la dirección nacional" del PSOE, y que, de no ser así, eso le "preocuparía".

Guerra ha asegurado que no ve "ninguna relación" entre la renuncia del presidente andaluz y las primarias del PSOE, "aunque todo el mundo busque tres pies al gato".

El expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda, en cambio, ha reiterado que a su juicio "todo influye en todo" y que "claro que lo que ocurra en Andalucía tiene importancia en España".