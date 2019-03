Rubio: "El gabinete de crisis debió crearse cuando llegaron los misioneros, no ahora"

PRIMER CONTAGIO DE ÉBOLA EN ESPAÑA

Carlos Segovia, corresponsal económico y redactor jefe de 'El Mundo', no entiende que la ministra Ana Mato no haya dimitido desde hace meses. "España, al ser un país turístico, no se puede permitir transmitir la más mínima señal de inseguridad". Para Angélica Rubio, la crisis de la Gripe A estuvo mejor gestionada por el PSOE. "Me parece inaudito que el gabinete de crisis por el ébola se haya constituído en octubre, cuando los misioneros llegaron a España en agosto. No tiene sentido que el Gobierno no haya contactado antes con expertos".