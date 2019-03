Pablo Iglesias, en julio de 2015: "No formaría parte de un gobierno que no presidiera"

MALDITA HEMEROTECA RESCATA LAS DECLARACIONES DEL LÍDER DE PODEMOS MESES ANTES DEL 20D

Maldita Hemeroteca rescata las declaraciones del líder de Podemos meses antes del 20D, en las que afirmaba que "no formaría parte de un gobierno que no presidiera". Ahora, en Al Rojo Vivo, Pablo Iglesias matiza sus palabras, señalando que no estarían "en un Gobierno en una posición subalterna".