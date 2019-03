El mensaje 'en vivo' de Estrella Morente a los políticos: "Estamos hartos de que no haya diálogo"

UNAS PALABRAS QUE HAN ARRANCADO LA OVACIÓN DE LOS PRESENTES

Durante los actos del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, Estrella Morente ha aprovechado su actuación para mandar un mensaje claro a los políticos: "Estamos hartos de en España no que haya diálogo". Unas palabras que han arrancado la ovación de todos los presentes, Mariano Rajoy incluido. La cantaora confesaba más tarde en Al Rojo Vivo que es "muy difícil" no dejarse llevar por la emoción y "decir algo a esas personas que no se entienden".