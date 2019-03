López Negrete: "La tarea de imputar a la infanta Cristina ha sido dura"

LA INFANTA CRISTINA, IMPUTADA POR DELITO FISCAL EN EL 'CASO NÓOS'

Virginia López Negrete, abogada de la acusación popular, no entiende por qué la infanta Cristina no está imputada por blanqueo como el resto de imputados en el 'caso Nóos'. "Cuando existe un delito fiscal, generalmente se acompaña de un delito de blanqueo de capitales". Considera que la tarea de imputar a la infanta Cristina ha sido "dura" y "ardua", ya que "los obstáculos institucionales que han existido en este procedimiento no se dan en otros casos".