Llamazares: "Podemos debe decir qué tipo de relación quiere mantener con Cataluña"

MITIN DE PABLO IGLESIAS EN BARCELONA

Gaspar Llamazares confiesa tener "envidia sana" del éxito de Podemos en el mitin de Barcelona, ya que actualmente no es tan frecuente llenar un acto político de estas características. No obstante, Llamazares ve fundamental que Podemos aclare qué tipo de relación quiere mantener con Cataluña. "Pablo Iglesias propone los métodos, pero no el tipo de relación".