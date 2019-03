Lapuerta a Ruz: "No estoy en condiciones de entender el alcance del proceso"

El extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, se ha negado a declarar ante el juez Pablo Ruz alegando que su estado de salud es delicado. El extesorero ha leído un esquema de declaración preparado por su defensa ante Ruz para explicar los motivos por los que no iba a declarar.

"Los médicos me han dicho que mis secuelas vasculares suponen un riesgo serio si me someto a situaciones de tensión o fatiga mental, y sólo mi presencia aquí ya me lo supone", ha afirmado Lapuerta.

Ernesto Ekaizer explica que Lapuerta no quería leer el papel preparado por su abogado, "ya que es una persona muy coqueta". Ekaizer asegura que el extesorero finalmente no ha leído el papel, lo que ha provocado algún momento de confusión.

"Mi abogado en que confío me afirma que no estoy de momento en condiciones de entender el alcance del proceso ni perfilar sus hechos. Él me desaconseja que en este momento declare y yo atiendo a su opinión", ha explicado Lapuerta.

Ekaizer sostiene que Lapuerta en ese escrito también ha querido mandar algún mensaje. "Quiero afirmar que nunca he faltado a la verdad, tampoco cuando ya declaré sobre estos hechos", afirma Lapuerta. "Viene a decir: 'yo no conozco ninguna contabilidad B', elemento que ya señaló en su declaración de febrero", explica Ekaizer.