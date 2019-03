"He hablado bien de Bárcenas y seguiré hablando bien de él, es mi amigo"

CASCOS TRAS LA IMPUTACIÓN DE BÁRCENAS POR 'GÜRTEL'

Álvarez Cascos declara en la Audiencia Nacional como testigo del caso Bárcenas. El exvicesecretario general del PP se enfrenta al gran dilema de defender a su amigo o defenderse a si mismo. Así le defendía hace unos años en Onda Cero: "He hablado bien de él y seguiré hablando bien de él, es mi amigo y yo a los amigos, y a las personas que pueda ayudar, las seguiré ayudando siempre. Como estoy convencido de su inocencia y de que saldrá airoso del envite durísimo al que está siendo sometido. He trabajado durante con Bárcenas durante 10 años y no me consta ninguna de las irregularidades. Es el testimonio que puedo dar tras 10 años como compañero y más de 10 años como amigo del señor Bárcenas".