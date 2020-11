En tiempos de coronavirus parecen surgir más 'fakes' que nunca. El último ha sido muy sonado: se aseguraba que Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, había confundido a Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, con Bin Laden, el yihadista autor de los atentados del 11S en Nueva York. Pero no es cierto. En realidad se trata de un bulo que ella ya ha atribuido a la extrema derecha.

Pero no es el único que se ha dado a conocer en las últimas horas. Otro bulo que se ha difundido como la pólvora tiene como protagonista a las mascarillas, sobre las que ya se había desmentido anteriormente afirmaciones como que provocaban cáncer, infecciones pulmonares o hipoxia (falta de suministro de oxígeno al cerebro).

Ahora también se ha asegurado que aumenta el riesgo de tumores en hígado, testículos, páncreas, riñón y pecho. Pero tampoco es cierto. Se trata de otra mentira que se ha viralizado en redes sociales asegurando que contiene 'teflón'. Así lo ha verificado la periodista Lorena Baeza en 'Newtral', que ha explicado que lo que realmente se sabe sobre las mascarillas es que ni las quirúrgicas ni las FFP2 no llevan este material.

Sí hay comerciantes de mascarillas que informan de que su producto lleva teflón, pero en todo caso no suponen ningún riesgo porque no hay ninguna evidencia científica que establezca una relación entre este material y el cáncer. Además, ahora mismo está categorizado como no cancerígeno.