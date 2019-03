"Deja el chalequito bomba, que en Al Andalus eso da calor": el vídeo de Manu Sánchez para responder a Daesh

HUMOR EN RESPUESTA A LAS AMENAZAS TERRORISTAS

"No comer jamón, no beber manzanilla y no follar como dios manda tiene consecuencias devastadoras para la humanidad". Es una parte del mensaje que el cómico Manu Sánchez da a los terroristas de Daesh a través de un vídeo. "No hay huevos, te quieres ir ya con la yihad".