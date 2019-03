Un coronel al marido de Zaida: "Bastante desgracia tienes de estar con esa mujer"

MIGUEL P. PALACIO 'DESAPARECE' DE TWITTER TRAS SU COMENTARIO

José Lóbez, marido de Zaida Cantera, lleva varios días denunciando las amenazas de algunos militares que recibe en las redes sociales, 'ARV' se ha hecho eco de una de ellas. Se trata de Miguel Pérez Palacio, coronel del Ejército de Tierra y, como apunta Lóbez, amigo de Lezcano-Mújica. "Cuando estuvo en el juicio apoyando a Lezcano me dijo que si no creía que no hacía falta llegar a ese punto", cuenta.