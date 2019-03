Arturo Fernández sobre su imagen en El Viso: "Estaba reclinado en el sofá y punto"

RECONOCIÓ HABER ESTADO ALLÍ AL PUBLICARSE LA FOTO

Arturo Fernández se ha referido a la fotografía publicada de él en un sofá de la casa de El Viso que regentaba Nicolás. Según ha dicho, la foto fue hecha a traición, había más gente en la casa y sólo estaba descansando para ir después a ver un partido de fútbol. "No estaba descansando, no estaba durmiendo. Nicolás me invitó a un refresco y mientras esperaba me encontraba reclinado", ha declarado.