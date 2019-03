Antonio Miguel Carmona: "Aguirre sólo enreda, debería dejar gobernar a Carmena"

CARMONA DICE NO, DE NUEVO, A AGUIRRE

El concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, ha respondido a la propuesta de Esperanza Aguirre por la posibilidad de hacer a Villacís alcaldesa de la capital con su respaldo. Según ha dicho Carmona, se ofrece "para nombrar a Aguirre taquillera del Circo del Sol o de la Ciudad de la Justicia". El socialista ha añadido que "la posición del PSOE no ha cambiado y no va a variar para nada, una posición con la que apoya a Carmena durante toda la legislatura". También ha destacado que "Aguirre desvía el tema" y ha insistido en que "no debería enredar y debería preocuparse más por la Púnica".