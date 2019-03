Albert Rivera: "Si fuera presidente de España, sería presidente de España, no de Ciudadanos"

DEFIENDE QUE TODOS DEBERÍAN HABER IDO EL 12 DE OCTUBRE

Albert Rivera critica a los políticos que tomaron la decisión de no ir al día de la Fiesta Nacional, porque cuando uno tiene un cargo importante, tiene que ser consciente de que lo ocupa para todo el mundo, y no sólo para la gente que es afín. El líder de Ciudadanos ve muy peligroso mirar la historia con las gafas democráticas del siglo XXI, porque las épocas no tienen nada que ver.