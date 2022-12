"Mucho rebujito, mucha cervecita, muchas gambitas, mucha playita, mucho ordenador o móvil", ha añadido tras defender la versión de Tejerina.

Unas palabras que no han gustado a Antonio García Ferreras, que ha respondido tajante: "Las bromas con los acentos siempre son con unos y no con otros. Sentido del humor sí, pero bromas con estereotipos no".

"Andalucía es mucho más que rebujito, playita y cachondeo", ha apuntado el presentador zanjando el debate.