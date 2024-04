Minutos después de escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su decisión de quedarse al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión, la periodista Carmen Morodo, adjunta a la dirección de La Razón y analista de laSexta, sostiene que no entiende nada: "Será que me ha quedado en la vieja política, pero me gustaban más las normas y las reglas de la veja política".

"Porque si esto ha sido un 'calentón' del presidente del Gobierno en su momento y se mete en un camino del que después se da cuenta de que era equivocado y tiene que rectificar, pero sin darnos una explicación convincente... Porque a mí no me la ha dado. Porque si tú tiene que abrir ese periodo de reflexión lo haces en la intimidad, porque eres el presidente del Gobierno", sostiene Morodo.

Señala e insiste, por último, Morodo en su reflexión que "no entiende las reglas de esta política": "O bien hay una decisión política, aunque se haya cocido personalmente, de montar todo este número para utilizarlo como victimismo para intentar impulsar a su partido".