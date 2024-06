El periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, Pablo Montesinos asiente que "algo se mueve" entre PP y PSOE para pactar y llegar a un acuerdo y renovar el CGPJ, pero "hay que partir de la premisa de que es muy, muy complicado (por parte del PP). El PP quiere siempre en la ecuación a la UE" afirma el periodista.

Montesinos sostiene por tanto que "la puerta no está cerrada por completo, pero hay un sector del partido (PP) que considera que no hay nada que pactar con Pedro Sánchez en este contexto". Como es por ejemplo, el caso de Isabel Díaz Ayuso. Pero de todos modos, "la ultima decisión la tomará Alberto Núñez Feijóo que, de hecho, ya estuvo a punto de hacerlo".

"Hay un debate vivo y muy intenso y vivo en el PP", insiste Montesinos. Es más, "la mayoría, según me atrevería a decir, entre barones territoriales y altos cargos, dicen que es muy difícil pactar con Pedro Sánchez y el Gobierno. 'Los nuestros nos matarían', dice textualmente un líder del PP con respecto al CGPJ", sostiene Montesinos que añade también que "hay otras personas no obstante, añade el periodista, "como ex ministros de Mariano Rajoy que dicen que esto se tiene que hacer ya". En el vídeo, al completo su información.