Monrosi, sobre la estrategia del PP tras el apagón: "Feijóo no tiene suerte pa na, le ha tocado criticar la gestión de una crisis desde Valencia"

Tras el apagón del pasado lunes, 28 de abril, que dejó durante unas horas sin luz ni electricidad a toda España, José Enrique Monrosi, periodista de elDiaio.es, asegura que lo más importante que puede hacer el Gobierno es dar mensajes claros y coordinados con las eléctricas sobre qué fue lo que realmente ocurrió.

Asegura, no obstante, que entiende las estrategias políticas y que "evidentemente todo el mundo está en ella". Por ejemplo, "el PP, como siempre, en criticar lo que hace el Gobierno", ahora bien -apostilla Monrosi- "Feijóo, el hombre, no tiene suerte pa na, le ha tocado criticar la gestión de una crisis desde Valencia, que es increíble". Y por su parte, añade, "las eléctricas están argumentando que no ha sido responsabilidad suya, que en todas sus subestaciones todo ha funcionado de maravilla".

El PP Europeo está celebrando su congreso en Valencia, justo cuando se cumplen seis meses de la tragedia de la DANA y Mazón sigue siendo president. No obstante, Mazón se ha marchado corriendo para irse de viaje a Estados Unidos, misma excusa que ha usado para escabullirse de la pregunta de qué le parece que Von der Leyen se vaya a reunir con víctimas de la DANA.

Por otro lado, lo que no entiende Monrosi, o al menos, sí le extraña, es que el Gobierno no haya sido más claro al descartar un ataque externo, más cuando "el CNI, según nos cuentan en el Gobierno, no tiene ni un solo indicio de que eso haya ocurrido", señala el periodista. Porque, tal como argumenta, "cuando hay un atropello y no hay ningún indicio de atentado terrorista, no se mantiene esa hipótesis". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.