La líder de Más Madrid, Mónica García, ha criticado la actitud de Ayuso en la Asamblea negando el protocolo que hizo que los ancianos no fueran derivados a hospitales durante lo peor de la pandemia.

"Hubo un protocolo firmado por un director general, negado por la señora Ayuso, que impidió que los mayores fueran derivados a hospitales. El consejero Reyero dijo que lo que iba a pasar es que los mayores iban a morir de forma indigna", ha explicado.

"Ha dicho que ojalá le imputen, lo cual significa que a lo mejor Ayuso sabe que ha habido un delito en el seno de su Gobierno", ha lanzado.

García también se ha referido a la ruptura de la presidenta con Vox: "No me ha sorprendido, lo difícil es entenderse con Ayuso, no se ha entendido con Ciudadanos, con Vox, con la oposición, con su propio partido, con el resto de comunidades... La que no se entiende con el resto del mundo es la señora Ayuso".