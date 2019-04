La candidata del Partido Popular al Congreso en Barcelona ha asegurado que no cree que "un silencio necesariamente sea un 'no' en las relaciones (sexuales) entre hombres y mujeres".

"¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí?", preguntaba Cayetana Álvarez de Toledo en un debate en Televisión Española. Unas declaraciones que, a pesar de la polémica, ha ratificado en una entrevista en 'Catalunya Radio': "El consentimiento afirmativo, que es decir que todo lo que no sea un 'sí' expreso es un 'no', yo eso lo discuto".

Este ha sido uno de los temas del día en Al Rojo Vivo, donde los colaboradores han protagonizado un momento de tensión. "Me sorprende esta metedura de pata. Es bastante grave lo que ha dicho porque, además, lo llevaba escrito, no era un calentón. El programa del PSOE dice algo muy evidente y es que el consentimiento es algo necesario en las relaciones sexuales", señala Ignacio Escolar.

"No hablamos de las relaciones entre las personas, sino de situaciones conflictivos. Por lo tanto, el 'sí' es algo tan esencial y fácil de entender", añade Ignacio Escolar. A lo que Chani Pérez ha contestado: "Hay que llevarlo escrito y ante notario". Una expresión que no ha sentado bien al resto de colaboradores, que le han dicho: "No se puede hacer chistes con esto".

María Llapart también ha participado en este debate, recordando la importancia del consentimiento en los casos de agresión sexual: "Te recuerdo que hay mujeres que cuando están siendo violadas, sienten que si se quejan o se revuelven, sufren más peligro que si no lo hacen".

"Estoy absolutamente harto de que parezca que soy un criminal por el hecho de ser hombre", recrimina Chani Pérez. A lo que Angélica Rubio le ha respondido: "Tonterías las justas".