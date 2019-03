Marhuenda: "En 30 años nunca he llamado 'José' a Aznar como 'hacía' Nicolás"

IRONIZA CON LA MULTITUD DE TRABAJOS QUE REALIZABA

"Me parece inquietante que alguien se tome en serio el asunto de Nicolás", ha dicho Francisco Marhuenda. El periodista considera que las declaraciones del joven son "una buena exclusiva", pero pone en duda las palabras de Nicolas, para ello pone como ejemplo el trato que él ha tenido con el expresidente Aznar: "Conozco a Aznar desde hace 30 años y no le he llamado nunca 'José' como dijo Nicolás que hacía".