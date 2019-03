La respuesta de Pardo a las quejas de Espinar por las preguntas: "En La Tuerka le preguntarán lo que le gusta, aquí es lo que hay"

TENSIÓN EN AL ROJO VIVO

La tensión se ha apoderado de la entrevista de Cristina Pardo a Ramón Espinar, que se ha quejado de las preguntas de la periodista: "Trato de tener un buen tono pero contáis las cosas de una forma que no es verdad. La agenda mediática sobredimensiona cuestiones para hacer daño a Podemos como en este caso". Pardo ha respondido contundente: "Usted se ha quejado más que el PP en este programa, cosa que me llama la atención. No sé por qué nos dice que sí a entrar".