Chacón: "No he pensado aún sobre mi futuro en el PSOE"

La diputada socialista, Carmen Chacón, ha confesado que aún no ha pensado sobre su futuro en el PSOE. "Me dí un plazo de un año para pensarme la candidatura y aún no ha pasado ese tiempo. Me he autoimpuesto ni siquiera pensar en ello", ha explicado la diputada. Chacón afirma que, en este momento, su objetivo es aportar las propuestas y alternativas necesarias para salir de la crisis y "ayudar en todo lo que pueda al partido".

Con respecto a la celebración de primarias, Chacón señala que lo que está claro es que habrá primarias y apuesta por "unas primarias abiertas, aunque puedan parecer una panacea". Sobre la fecha de su celebración, la diputada ha afirmado que "sin prisa pero sin pausa". "No me atrevo a poner fecha, porque no me corresponde. Pero sí se que el partido es consciente de la necesidad que suponen. Seremos capaces de actuar a tiempo".