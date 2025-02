El ministro Torres niega todas las acusaciones de Aldama: "Jamás he estado en ningún piso con ninguna señorita"

Ángel Víctor Torres celebra el último auto del juez del 'caso Koldo', quien, entre otras diligencias, ha dado 10 días a Víctor de Aldama para presentar pruebas que sustenten sus acusaciones contra el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Acusaciones que el expresidente de Canarias niega de forma tajante en Al Rojo Vivo, donde niega haber solicitado comisión alguna o haber acudido a encuentros con "señoritas" en pisos facilitados por el empresario.

En concreto, el juez Leopoldo Puente ha requerido a Aldama que aporte en ese plazo la relación de los pisos que asegura haber facilitado para esos encuentros en los que, según su versión, participaban, además de Torres, el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, así como las fechas de los supuestos contratos y estancias y sus pagos. También pide que indique si hubo algún pago a las "señoritas" a las que el propio Aldama se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó.

Para Torres, este paso por parte del magistrado "hay que celebrarlo y alegrarse por él", porque da 10 días a Aldama para que "presente las pruebas de que Ángel Víctor Torres ha pedido mordidas, ha estado con señoritas en ciertos pisos en la calle Atocha". "Ya adelanto que no va a poder presentarlo, porque eso nunca pasó", asevera el político socialista, que añade: "Espero que cuando pasen esos 10 días y quede clara la difamación y la calumnia, quienes se han hecho altavoz de ellas pidan perdón".

A la pregunta de Antonio García Ferreras de si intercambió mensajes con Aldama, el ministro se refiere a un mensaje en particular que llegó a su móvil y que, según explica, fue descubierto por su asesor: "Es de un teléfono que no tengo agendado de este señor que yo ni leo ni le respondo y que además es un mensaje en el que se presenta, me trata de usted. Claramente yo no tengo ningún tipo de relación con este señor", sostiene.

Así, aunque Torres no descarta que hayan podido coincidir en algún momento, niega rotundamente una relación. "No puedo decir con claridad que no pueda estar con una persona que viene a una reunión con cuatro más y quien me da el nombre es uno solo o que me ve en el aeropuerto y se hace una foto conmigo", ilustra. "Lo que sí digo con absoluta contundencia es que él afirma que tiene relación estrecha conmigo y, una relación con alguien, primero sabes cómo se llama, intercambias muchos mensajes con él, hablas con él, compartes muchos días y encuentros, y de eso, absolutamente nada", mantiene.

El ministro niega haber pedido mordidas

Torres, en todo caso, niega "absolutamente" haber pedido una comisión de 50.000 a Aldama a través de Koldo: "Llevo en política desde el año 1999 y jamás he pedido absolutamente nada. Yo desprecio la corrupción, creo que el servicio público es fundamental, creo en la honestidad y honradez de la mayoría de la gente que está en la cosa pública y de los políticos y políticas y perseguiré siempre la corrupción como también la difamación y la calumnia", defiende el expresidente canario.

Al ser planteado por la posibilidad de que Koldo pidiera esos 50.000 euros en su nombre sin él saberlo, Torres asegura desconocerlo y niega haber enviado algún mensaje al exasesor de Ábalos preguntándole por esta cuestión en los últimos meses. "Con el señor García, una vez que ya salió del Ministerio prácticamente no tuve ningún tipo de relación. Mi relación con él fue mientras estuvo de responsable en el Ministerio y asesor del ministro, después de eso no he tenido ya relación", afirma.

"No lo va a poder demostrar"

Por otra parte, Ángel Víctor Torres tacha de "vileza absoluta" que Aldama le haya señalado como participante de esos encuentros con "señoritas" en Madrid. "Intenta hacer daño en lo personal, en lo político y en lo familiar. Y por tanto como eso nunca ocurrió, es imposible que lo pueda probar", sentencia el ministro, que insiste en que "jamás" estuvo en esas supuestas citas con mujeres prostituidas.

"Lo digo con tanta claridad que podría decirlo donde sea a quien me lo pregunte, porque eso es algo absolutamente deleznable de quien lo acusa sin demostrarlo y a sabiendas de que es falso, porque jamás he estado en ningún piso con ninguna señorita como ha afirmado este señor", reitera el ministro, que insiste en que "indudablemente" es imposible que lo pueda demostrar.

En este sentido, Torres recuerda que el PSOE ya emprendió acciones judiciales contra Aldama a raíz de sus acusaciones contra diferentes miembros del Gobierno y del partido, que posteriormente han pedido ampliar ante las sucesivas declaraciones del empresario, considerado el 'nexo corruptor' de la trama Koldo por los investigadores. "Ahora tiene 10 días para demostrar que Ángel Víctor Torres estuvo en esos lugares que él dice. Repito: no lo va a poder demostrar porque jamás estuve", zanja.