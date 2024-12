La ministra Saiz niega un pacto PSOE-Ábalos y acusa al PP de hacer una "oposición sucia": "Mancha los procedimientos judiciales"

La ministra de Seguridad Social ha afirmado que el PP "no tiene proyecto de país" y que "no le interesa hablar de economía". Sobre la fotografía de Aldama con Ábalos, ha afirmado que es "sin contexto" y que el empresario "tiene una credibilidad cero".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este lunes al Partido Popular de llevar a cabo una "oposición sucia" que "mancha los procedimientos judiciales". En una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra ha asegurado que "no hay" un acuerdo entre el PSOE y el exministro de Transportes José Luis Ábalos para no 'hacerse daño' en los juzgados por el caso Koldo.

"La oposición que practica el Partido Popular es una oposición sucia, que solo se esfuerza en manchar: en manchar los procedimientos judiciales, en manchar los medios de comunicación...", ha insistido Saiz en varias ocasiones, incidiendo en que la formación de Alberto Núñez Feijóo "no tiene proyecto de país".

"No presentan iniciativas. Cuando estamos viendo, no solo en el ámbito de la Seguridad Social, que España está siendo puesta de ejemplo en otras latitudes en gestión económica", ha afirmado la ministra, sacando pecho de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. La responsable de Seguridad Social ha recordado el informe de la OCDE que confirma que nuestro país lidera por encima de "36 economías" por su "buen desempeño".

La ministra ha repetido el argumento de los socialistas y el Gobierno, afirmando que "al PP no le interesa hablar de economía, de que seguimos creciendo". Y repite que lo que le "interesa es practicar esa oposición que no está a la altura porque es una oposición sucia y con el objetivo de derrocar el Gobierno" que "consideran ilegítimo porque no aceptan las reglas de la democracia". "Frente a eso, trabajo, seguir avanzando... y poner en el centro ciudadanía", ha aseverado.

"No hay" pacto con Ábalos

Preguntada si hay un acuerdo entre el PSOE y el exministro Ábalos para "no hacerse daño", Saiz ha rechazado que haya un pacto sobre sus declaraciones con respecto al caso Koldo. "Yo cuando hablo de acuerdos son con respecto a temas migratorios o en otras cuestiones, que son absolutamente conocidos. Del resto de cuestiones no hay ningún acuerdo", ha zanjado.

En cuanto a la fotografía publicada por El Mundo de la reunión de Ábalos y Aldama con opositores venezolanos en Ferraz, Saiz se ha limitado a explicar que "Aldama tiene una credibilidad cero". "Lo único que tiene son fotos sin contexto y acusaciones sin pruebas. Quien le da credibilidad es el PP porque para ellos es más interesante darle credibilidad y lo que intentan es tapar sus propias vergüenzas", ha apostillado. A renglón seguido, ha comentado que este lunes han visto cómo Aldama ha acudido a su declaración en el Tribunal Supremo "acompañado de una persona de Desokupa, lo que muestra las intenciones y el contexto de este señor".

Por último, ha afirmado que sigue creyendo en la Justicia y en la separación de poderes, pero ha señalado que "lo que sí ve es que el PP no practica una oposición política". "Es una oposición sucia porque no tiene proyecto político para este país y lo que hace es manchar los procedimientos judiciales, los medios de comunicación", ha afirmado, pero ha asegurado que "la verdad se impondrá". "Lo que estamos viendo son casos en los que no hay nada y se impondrá la verdad", ha terminado.