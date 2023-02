Miguel Hurtado, víctima de abuso infantil y la persona que ha descubierto el error de la 'ley Rhodes' que deja sin aclarar el plazo de prescripción de los delitos, ha calificado como "sorprendente" el tiempo trascurrido hasta que se ha tenido en cuenta su aviso sobre la errata registrada en la norma: "Comenzamos a pedir el cambio de la ley en 2016, y se aprobó en 2021. ¿En cinco años no les da tiempo a reformar un artículo del Código Penal sin erratas?". Así se ha expresado en una entrevista concedida a Al Rojo vivo, donde ha ahondado en esta cuestión.

"Con un equipo chileno, que consiguió aprobar la ley de imprescriptibilidad de Chile en 2019, redactamos un informe jurídico-técnico de 120 páginas, revisando el derecho comparado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional... En noviembre lo entregamos a la mayoría de grupos parlamentarios: Podemos, PP, Esquerra, Bildu... Y no recibimos ninguna respuesta", ha denunciado Hurtado, que ha añadido que "el siguiente paso fue poner una queja ante el Defensor del Pueblo en enero de 2023".

Según el denunciante, en el correo electrónico que envió a los grupos parlamentarios del congreso "les decía bien claro en el titular: 'Grave error jurídico-técnico en la Ley de Infancia'", y en el texto "les pedía que, por favor, prestaran atención a errores en otras leyes como esta". Ante la falta de respuesta, se sintió decepcionado: "Fui muy ingenuo porque pensé que, con este clima social de alarma, los políticos se pondrían las pilas y me contestarían. Pero he tenido que denunciarlo en los medios de comunicación porque no me hacían caso".

"Nos estaban vendiendo que la 'ley Rhodes' era maravillosa, que éramos pioneros del mundo, pero yo veía que en otros países se aprobaban leyes más ambiciosas. En el informe detectamos que ya hay 27 países que han aprobado la imprescriptibilidad en los delitos de pederastia", ha denunciado Hurtado, que ha aprovechado su intervención para pedir a los políticos, que mejoren a través de enmiendas dicha ley para matizar las condiciones de prescriptibilidad en depredadores sexuales.