Miguel Ángel Campos ha recordado que a las 12:07 horas, se remitieron los avisos de riesgo de desbordamiento. A las 17:00 horas tuvo lugar la reunión del CECOPI, en la que los 17 departamentos que había podían ver en tiempo real "cómo variaba el nivel de los barrancos".

El periodista ha insistido en que estos eran datos más que suficientes, recordando que la Confederación Hidrográfica no es la que tiene que realizar las alertas porque no es su función. "Que no intenten marear la perdiz, el aviso importante se remitió a las 12:07", ha señalado.

Un momento que ha aprovechado para destacar que en esta reunión del CECOPI no estuvo el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, porque estaba en una comida. Miguel Ángel Campos se ha preguntado por qué él decidió mantener su agenda, recordando que la consellera de Justicia valenciana, Salomé Pradas, sí que decidió cancelarla y acudir.

Ahora, se pregunta por qué CECOPI no se reúne hasta las 17:00 horas, confesando que espera que esto no se deba a que Mazón "tenía una comida de trabajo". El periodista ha asegurado que hacen falta muchas explicaciones, señalando que el fallo capital fue "la ausencia de alerta temprana".

"Se tenían todos los datos de riesgo inminente", ha insistido, criticando que la alerta no se mandase hasta las 20:00 horas.