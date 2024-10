Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado a la ampliación de la investigación sobre su pareja, Alberto González Amador, asegurando que España es un "estado policial" instaurado por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez a través de lo que califica como abuso. Miguel Ángel Campos, periodista de la 'Cadena Ser' que ha informado de que su novio intentó desgravarse gastos de sus vacaciones conjuntas, responde a la presidenta de la comunidad de Madrid en este vídeo: "Ella habla da datos ilícitos y filtraciones ilícitas. Le diría que, simplemente, son datos que forman parte de un sumario judicial y al que tienen acceso todas las partes".

"No hay que buscar fantasmas donde no los hay", insiste el periodista, que desvela que Hacienda inició la inspección de la empresa 'pantalla' de González Amador por presentó una declaración a devolver en 2022. "Le salía a devolver 2,910, 43 euros, eso hace saltar las alarmas de la Agencia Tributaria e inicia una investigación para saber si esa declaración era veraz o no".

Además, la pareja de Ayuso se reunió hasta en nueve ocasiones entre noviembre del año 22 y julio del 23. En esas reuniones la Agencia Tributaria "intenta conocer la verdad de la facturación de centenares de miles de euros de la empresa y de cuál era su actividad real porque carecía de empleados". "Solo figuraba una persona, que era la única perceptora de dinero de esa empresa, que era González Amador, que era también administrador único", detalla el periodista, que afirma que esas reuniones no satisfacen a Hacienda. "Hacienda deja claro que no le cree y que estamos ante una actuación defraudadora", explica el periodista, que destaca que cierra ese expediente.

Por otro lado, Miguel Ángel Campos recuerda que la pareja de Ayuso intentó desgravar gastos que no tenían que ver con su trabajo como un saxofón o un alquiler de un coche para sus vacaciones con Isabel Díaz Ayuso en Grecia y Croacia. "No hay forma que le desgraven esas facturas por la reparación de su Porche o un Rólex", insiste el periodista.