Miguel Ángel Campos desvela datos "desgarradores" del sumario de la jueza de la DANA: "Las autopsias son muy claras: murieron con los pulmones llenos de barro"

Carlos Mazón ha confesado, cuatro meses después de la DANA, que llegó al Cecopi a las 20:28h (después de la alerta a los móviles que sonó a las 20:11h). Hasta ahora, había mantenido que llegó a partir de las 19h. El periodista de la Cadena SER, experto en Tribunales, Miguel Ángel Campos, explica que está "intentando huir de las responsabilidades penales que lo persiguen".

"La jueza ha puesto el foco en quiénes estaban en el Cecopi, por qué tomaron las decisiones que tomaron y por qué enviaron tarde y mal esta alerta", argumenta Campos, subrayando que la magistrada investiga este punto como "un primer indicio que va a desarrollar".

Está claro -añade- que "Mazón ha observado la forma más rápida de salvarse: 'Si no estuve en el Cecopi no soy responsable de las decisiones que se adoptaron'. Y ahora dice que no llegó al Cecopi hasta después de mandarse la alerta". La estrategia ha cambiado en estos meses.

Sin embargo, Campos advierte de que, pese a sus intentos de eludir responsabilidades judiciales, "tiene un problema muy serio, porque hay otras personas que estaban en ese Cecopi y que se pusieron en contacto con él. Existe un listado de llamadas y mensajes que se aportará al juzgado, entre ellos los de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, quien en ningún caso asumirá la responsabilidad en solitario".

Por otro lado, y en cuanto al sumario demoledor de la jueza de Catarroja que hemos conocido, donde la mayoría de las muertes de la DANAse produjeron antes de que se enviara la alerta a los móviles, Campos confiesa que "es desgarrador". Tanto es así que jueza describe lo que se vivió esa tarde del 29 de octubre como "un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad".

"Es desgarrador porque una cosa son los datos fríos y otra es poner nombre y apellidos a las personas, escuchar los relatos de los hechos, ver cómo esa ola les sorprendió, que nadie les avisó y cómo murieron prácticamente la mayoría entre las 19h y las 20h. Cuántas muertes se hubieran podido evitar si esa alerta se hubiera mandado dos o tres horas antes, porque los datos se tenían. Y cómo la gente no pudo hacer absolutamente nada", asegura el periodista, relatando más datos sobre lo que ocurrió en aquella tarde, ya que el sumario recoge durísimos testimonios, cómo y dónde murieron las víctimas y los mensajes que ya no contestaron.

Otro dato desgarrador de ese sumario que revela Campos son las autopsias: "Son muy claras: dice que la causa de la muerte es obstrucción de las vías respiratorias a causa del barro. Murieron con los pulmones llenos de barro", confiesa y finaliza Campos. En el vídeo podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo.