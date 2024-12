Meri, víctima de la DANA que perdió a su padre en la tragedia: "Abrazando su féretro le prometí que iba a hacer justicia y no voy a parar"

Meri García ha confesado que, más de un mes después de la tragedia, siguen sintiéndose "completamente abandonados", asegurando que las ayudas "no llegan". "Que los responsables de todo esto den la cara", ha exigido.

Meri García se ha plantado en el Congreso de los Diputados junto a otras familias afectadas por la DANA para exigir responsabilidades penales después de haber recogido más de 80.000 firmas para que se realice una "comisión de investigación en profundidad".

Ellas no hablan de muertes, hablan de asesinatos como el del padre de Meri, al que ella misma encontró con la ayuda de un voluntario y su perro tras buscarlo durante dos semanas. "Abrazando su féretro le prometí que iba a hacer justicia y no voy a parar", ha asegurado.

Mei se ha preguntado qué es lo que falló y cómo, en pleno siglo XXI y en un país desarrollado, ha podido ocurrir esto. "Entiendo que todos duermen muy tranquilos en el Congreso, yo no duermo desde esa noche", ha confesado.

Ahora, las familias afectadas piden que esclarezcan lo ocurrido. "Que los verdaderos responsables de todo esto den la cara, que siguen sin darla", ha señalado.

Además, Meri ha confesado que, más de un mes después, continúan sintiéndose "abandonados". "Las ayudas no llegan. Estamos pagando unos impuesto que no sé ni cómo se atreven a cobrárnoslo si no tenemos ni luz en las calles", ha destacado.