Más Madrid insta al PSOE a incluir su firma en la iniciativa en el Congreso contra las terapias de conversión

Sumar, Podemos, ERC, BNG y Junts han firmado y registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica, a propuesta de la Asociación No es Terapia, para castigar con penas de uno a cuatro años de cárcel a quienes practiquen "terapias de conversión" para personas LGTBIQ+, una práctica que han calificado de "tortura" y de "laboratorios del horror".

Según la propuesta registrada en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide añadir al artículo 175 del Código Penal que "la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses".

También propone castigar con la misma pena a quienes remitan a una persona a que un tercero le practique ECOSIEG, la fuercen a recibir estas prácticas o consientan la práctica de ECOSIEG en un entorno bajo su supervisión.

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre esta iniciativa, aclarando si cree que conseguirán los apoyos necesarios. "Esperemos que sí. Esto es una cosa de sentido común mínimo democrático", ha asegurado, dejando claro que se trata de una cuestión de "derechos humanos" y de "dignidad de las personas".

Hasta ahora, ha señalado que ya han firmado un gran número de grupos políticos, confesando que no comprende que el PP "votase en contra" de llevar esto a cabo en la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, ha reconocido que lo que más le llama la atención es que el PSOE no haya acudido con ellos al Congreso para registrar esta iniciativa. "Si alguien ha faltado en este registro ha sido el PSOE, queremos emplazarle a que rectifique", ha señalado, confesando que no cree que tenga sentido que no hayan estado junto al resto de partidos.

"Si hay que estudiar los pormenores técnicos de la ley, para eso está el proceso de enmiendas", ha recordado. Un momento que ha aprovechado para asegurar que cree que el PSOE estaría cometiendo un "error histórico" si termina obstaculizando la tramitación de esta ley. "Hace falta avanzar, tiene que sumarse", ha zanjado.