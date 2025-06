Marta García Aller se pregunta sobre la postura de los socios si no hay elecciones: “¿Cuán tóxico es estar cerca del PSOE y de Pedro Sánchez?”

Tras el barómetro de La Sexta, que marca el peor dato para el PSOE en 2025, la periodista analiza la postura de los socios y la califica como un "error": "Parece que creen que pueden gestionar esto; que si no hay financiación ilegal, no es tan grave".

Ante el escándalo que rodea al PSOE tras el estallido de la trama Koldo–Ábalos–Cerdán, La Sexta ha difundido su último barómetro, que refleja una caída de un punto para los socialistas, marcando su peor dato en intención de voto en lo que va de 2025.

Marta García Aller ha analizado esta situación en Al Rojo Vivo: "Creo que los socios están pensando no solo en qué pasaría si hubiera elecciones, sino también en qué pasaría si no las hay. Cuán tóxico es ahora estar cerca del PSOE y de Pedro Sánchez".

Por el momento, señala la periodista, "parece que creen que pueden gestionar esto, que si no hay financiación ilegal, por algún motivo consideran que no es tan grave". Pero para García Aller, esto es un error:

"La responsabilidad de quien nombra a los corruptos es enorme. La persona que ha elegido a quienes robaban tiene la misma responsabilidad, si no más".

Y concluye: "Pero bueno, los socios interpretan que, si no salen más cosas, pueden tolerar este nivel de toxicidad que implica estar en un gobierno con un escándalo de corrupción de este tamaño. Veremos si se equivocan o no, y si emergen más informaciones que lleven la situación a un punto de no retorno".