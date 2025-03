Marta García Aller, del acuerdo de Junts: "Si quitamos la insistencia en Cataluña y ponemos españolidad, lo firmaría Vox corriendo"

La periodista de El Confidencial, Marta García Aller, analiza en el plató de Al Rojo Vivo el principio de acuerdoentre PSOE y Junts para traspasar las competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, una de las grandes exigencias de la formación catalana para mantener su apoyo al Gobierno y a los Presupuestos Generales del Estado.

"Hay dos partidos que han firmado un acuerdo, no dos gobiernos", explica la periodista, que destaca que le parece muy llamativo que "a la Generalitat se le está diciendo desde la oposición las competencias que va a tener". "No me parece muy favorable del Gobierno de Illa", señala García Aller, que insiste en que "si lo mejor que tiene el Gobierno que decir del acuerdo con Junts es que es legal, dice poco de él".

"Vemos que incomoda a la izquierda y con razón, más que debería incomodar firmar este papel porque la ley no sabemos si llegará al BOE, pero enmarca la inmigración como un problema de convivencia y la vincula a la criminalidad y a la identidad", critica la periodista. Además, Marta García Aller señala que "si quitamos la insistencia de Junts en las fronteras catalanas, en la lengua catalana y en la identidad catalana y ponemos españolidad, lo firmaría Vox corriendo".