LE HAN SUBIDO LA PENSIÓN 1,2 EUROS MENSUALES

María Ortega es una pensionista indignada por la subida del 0.25% de este año, lo que para ella se traduce en 1,2 euros al mes: "Soy viuda y me han quedado 637 euros al mes, no tengo ni para pipas". Dice que Rajoy "es un sinvergüenza que no mira nada por las personas mayores".