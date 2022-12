Mariano Rajoy afirma en su discurso que Artur Mas está fracturando la unidad española pero Gaspar Llamazares no comparte "el argumento de la fractura. Si no existiera en la sociedad catalana una fractura, una situación de agravio y demás no tendríamos el problema", afirma el político de Izquierda Abierta.

Por su parte, Francisco Marhuenda afirma al presidente afeando la postura de Llamazares, que considera insólita: "Yo nunca me hubiera imaginado a una persona como tú defendiendo los planteamientos de la oligarquía catalana. El nacionalismo catalán es de derechas, aquí los partidos están siendo utilizados por todo el movimiento que además fundó Pujol", sostiene el periodista.

"Oligarquía no son los que llevan chistera y son ricos, oligarquía es la élite dirigente de Cataluña, las universidades, la gente de Filología Catalana, los políticos que han abrazado el nacionalismo, desde Banca Catalana hasta hoy, Pujol es el que ha articulado toda una estructuración social de Cataluña", sentencia Marhuenda.