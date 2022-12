La última entrevista del ministro Montoro no va a dejar indiferente a nadie. Con un lenguaje más propio de la calle, el ministro hace balance de sus dos años al frente del ministerio. "Han sido dos años duros de cojones". Montoro afirma que el Partido Popular ganará las próximas elecciones, "porque los mercados no son gilipollas".



Francisco Marhuenda defiende que la mala gestión socialista, por culpa de "ese gran estadista de la economía" que es Solbes y Elena Salgado, favoreció notablemente al desarrollo de la crisis. Para Marhuenda, el ministro Montoro es un "buen contable" y defiende que "no lo está haciendo mal".



Angélica Rubio apunta que nadie ha subido tanto los impuestos en toda la democracia como Cristóbal Montoro. El periodista insiste en que "Montoro subió los impuestos porque no le quedaba más remedio".