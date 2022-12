DICE QUE SÀNCHEZ Y CUIXART SON "PRESOS POLÍTICOS"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, asegura en Al Rojo Vivo que "Cataluña no es independiente y el Estado tiene un problema de normalidad democrática": "Ahora hay, según las encuestas, una mayoría a favor de la independencia y un 80% no quiere gente en la cárcel". Dice que "no hay fractura social en Cataluña".