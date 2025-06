Manuel Cobo, sobre Sánchez: "No convoca elecciones porque no se lo cree, no cree que pueda ganarlas"

"Hay una persona que tiene muy claro su orden de prioridades, y se llama Pedro Sánchez. Y es justo el contrario al que debería ser: primero piensa en él, después en el partido y, por último, en España", ha afirmado Manuel Cobo, diputado del PP, en referencia al escándalo que rodea a Leire Díez y al silencio mantenido hasta ahora por el Gobierno y la dirección del PSOE.

Cobo también ha cargado contra la reacción socialista ante el bulo difundido de Bonilla. "Hay un bulo, un fango asqueroso que no desmienten los candidatos autonómicos del PSOE, y estamos hablando de algo muy serio: un supuesto atentado contra el presidente del Gobierno", ha señalado, recordando que el relato se ha invertido hasta el punto de que "el capitán Bonilla piensa que a él le pueden poner una bomba".

Para Cobo, la situación ha alcanzado tal nivel de degradación que no solo afecta al PSOE, sino también al Gobierno, que debería convocar elecciones. Sin embargo, asegura que eso no ocurrirá porque "Sánchez no se lo cree. Y como él piensa prioritariamente en sí mismo, si de verdad creyera que podría ganarlas, lo haría".

Por último, Cobo ha deslizado lo que considera lo más preocupante de todo este escenario: "Lo que quieren los candidatos a alcaldía en cualquier municipio de España del PSOE es que, si hay que dar una patada en el culo, se la den a Sánchez y no a ellos".