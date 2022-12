Manu Marlasca, jefe de Investigación de laSexta Noticias, ha seguido desde la Audiencia Provincial de Córdoba la declaración de Ruth Ortiz ante el juez. La madre de Ruth y José ha dejado claro que José Bretón no era cariñoso "ni con los pequeños, ni con ella, ni con nadie". Ruth Ortiz ha tirado por tierra con su testimonio la imagen de padre modelo que quiso dar Bretón al jurado.

Ha declarado separada por un biombo para no ver a José Bretón, y se ha referido a él en todo momento como el "acusado". Ortiz ha mostrado la peor cara de Bretón, esa que le hizo ser apodado como 'el monstruo de las Quemadillas'. "Ejercía un control estricto y obsesivo en casa, no dejaba a los niños actuar como niños".

Ruth, echando la vista atrás a su convivencia con Bretón, ha afirmado "ahora sé que he estado viviendo con una asesino en potencia". Su declaración ha durado dos horas, y ha dejado claro que José Bretón era un "maltratador psicológico". Define al que era su marido como un hombre "rencoroso y vengativo".

Durante su relato en la sala, Ruth se ha roto al recordar el momento de su separación y el día en que desaparecieron sus hijos. "Le pregunté a mi abogada si me podía quedar con el pequeño José los fines de semana, ya que era muy travieso. Me dijo que no, que quienes nos separábamos era los padres, no los hijos".