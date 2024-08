El periodista y escritor Antonio Maestrequiere dejar claro que "el pacto (fiscal) tal como lo planteó ERC no va a seguir adelante. La LOFCA no se va a reformar en el Congreso de los Diputados en esos términos. Me atrevo a jugarme mi patrimonio".

"No va a ocurrir. No va a salir adelante porque no tiene la mayoría para lograrlo", asegura el periodista. No obstante, sostiene que habrá que escuchar a María Jesús Montero para ver cuál es el plan" pero el acuerdo -insiste- no va a salir adelante.

Además, apunta Maestre que el PSOE es consciente del "problema interno" que se le plantea dentro del partido si el pacto sale adelante en esos términos. "No sé muy bien que gana (el PSOE) más allá de la investidura de Salvador Illa", afirma Maestre. En el vídeo podemos ver completa su intervención.