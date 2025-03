Maestre, sobre las muertes por COVID en las residencias: "Ayuso no asesinó a nadie, pero sí es verdad que les dejó morir, se les negó la asistencia hospitalaria"

El periodista Antonio Maestre ha hablado, en este quinto aniversario de la pandemia del COVID-19 (este 14 de marzo se cumplen cinco años del estado de alarma), sobre las muertes por COVID en las residencias de la Comunidad de Madrid y de los llamados "protocolos de la vergüenza" de la región que presidía y preside Isabel Díaz Ayuso.

Lo ha hecho a colación de unas palabras que dijo Reyes Maroto, por las que luego rectificó. Según sus declaraciones, "la ciudadanía conoce bien lo que pasó, fueron 7.291 personas mayores asesinadas en residencias de la Comunidad de Madrid por no derivarlas a hospitales y tiene que haber justicia y reparación para ellas y para sus familias", declaró la socialista horas antes de la publicación del documental '7291'. No obstante, luego rectificó sus palabras asegurando que "no fueron las palabras más adecuadas".

"Ayuso no asesinó a nadie. Lo que sí es verdad es que los dejó morir. Es decir, se les negó asistencia sanitaria a los ancianos que estaban en peores condiciones y situación de dependencia por el lugar donde residían, porque vivían en las residencias. Se les negó la posibilidad de sobrevivir. Se les negó la vida", afirma Maestre.

Es más, añade que "se les negó la posibilidad de morir sin sufrimiento". Así, y de acuerdo con una frase expuesta en un acta municipal, "ni siquiera las residencias tenían palomillas subcutáneas para poder administrar morfina a las personas que estaban ahogándose para poder vivir sin dolor", finaliza Maestre.