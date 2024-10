Antonio Maestre ha reaccionado a la polémica que se ha generado después de que el PP haya admitido que cometió un "error injustificable" al apoyar una reforma que beneficia a los etarras.

El periodista ha reconocido que todo esto le parece un "trampantojo", pidiendo que no intenten "engañarnos". Maestre ha recordado que el diputado del PP que intervino en la Comisión de Justicia, José Manuel Velasco, señaló que esto era una norma "muy sencilla" que llegaba "dos años tarde".

"Si no saben lo que implica lo que votan o se dan cuenta después y no quieren asumir las consecuencias de lo que han votado, que se lo expliquen a sus votantes", ha destacado. Un momento que ha aprovechado para aclarar que esta no es una cuestión "exclusiva para los presos de ETA".